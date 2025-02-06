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Giriş Tarihi: 7.2.2025

‘İkinci film ilkinden daha iyi oldu’

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘İkinci film ilkinden daha iyi oldu’
Uğur Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi' filminin galası yapıldı. Başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar, projeye büyük bir özveri ile emek verdiklerini belirterek şunları söyledi: "Gerçekten abimin yıllarca üzerinde çalıştığı, titizlikle yürüttüğü, yengemin de destek olduğu bir senaryoyu hep birlikte tamamladık. Bunun gururunu yaşıyoruz." Yönetmen Uğur Bayraktar ise, "Güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. İlk filmimde daha tecrübesizdim; ancak bu projede daha kontrollüydüm" dedi.
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‘İkinci film ilkinden daha iyi oldu’
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