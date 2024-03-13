İkinci ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ müzede

Osman Hamdi Bey'in ikinci 'Kaplumbağa Terbiyecisi' eseri, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin 'Türk Resmini İzlemek' adlı kalıcı sergisine katıldı. Sanatçının 1907 tarihli aynı temadaki bu ikinci eseri, Pera Müzesi'nde sergilenen ilk versiyonuna (1906) komşu oldu. Osman Hamdi Bey'in aynı konuda birbirine yakın iki versiyon halinde çalıştığı tablolardan biri olan ve Kaplumbağa Terbiyecisi olarak tanınan, sanatçınınsa 'Kaplumbağalı Adam' olarak adlandırdığı 1907 tarihli eserde, bir önceki yıl yapılmış olan diğer tablodaki beş kaplumbağadan farklı olarak altı kaplumbağa yer alıyor.