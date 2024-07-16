İkinci kez evlenen Özdilek çifti yeniden boşanıyor

Yurt genelinde 14 alışveriş merkezi, dünyaca ünlü otel, 159 tekstil mağazası ve onlarca hizmet noktası sahip Bursa merkezli Özdilek Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek ve Melis Özdilek 2012'de hayatını birleştirmiş, 2021 yılında ise anlaşmalı olarak boşanmıştı. Emir Murat Özdilek, nafaka olarak 2 milyon TL'nin yanı sıra Melis Özdilek'e ev ve araba vermişti. Özdilek ile 2023 yılında sessiz sedasız yeniden nikâh masasına oturan Melis Hanım, çok geçmeden şaşırtan iddialarla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma ve mal rejimi davası açtı. Melis Özdilek mahkemeye sunduğu dilekçede; yaşamından endişe ettiği ve eski eşi tarafından uğradığı şiddet nedeniyle tükenmişlik sendromuna girerek ikinci kez evlenmek zorunda kaldığını, manevi ve fiziksel şiddet altında hiç okumadığı evrakların eşi tarafından kendisine imzalatıldığını öne sürdü.İddiaya göre, evlendikten birkaç ay sonra neler imzaladığını merak edip ünlü işadamına soran Özdilek, Kemerköy'deki evinin eşine devrini ve mal ayrılığı sözleşmesi imzaladığını öğrendi. Mal varlığı kayıtlarını kontrol ettiğinde evinin satıldığını gören genç kadın, bunun üzerine davaları açtığını belirtti. Melis Hanım, anlaşmalı boşandığı sırada elde ettiği haklarından gönüllü olarak vazgeçmesi için akıl sağlığını yitirmiş olması gerektiği, en ufak bilgi sahibi olmadığını ve eşinden öğrendiği mal ayrılığı sözleşmesinin iptalini talep etti. Ayrıca, eşinin mallarına, şirket hisselerine ve banka hesaplarındaki nakit paranın yüzde 50'sine ihtiyati tedbir konulmasını istedi.ARA karar oluşturan İstanbul Aile Mahkemesi, talebi kısmen kabul ederek Yönetim Kurulu Başkan'ı Emir Murat Özdilek'in üzerine kayıtlı bir araç ve 9 taşınmazın üçüncü kişilere devredilmesini önlemek için ihtiyati tedbir koydu. Mahkeme, şirket hisselerine ve banka hesaplardaki paraların üzerine tedbir konulmasın talebini ise reddetti.