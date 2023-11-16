‘İkizlerimizin isimlerini İdo seçti’

İDO Tatlıses ile birlikte ikiz bebeklerini bekleyen Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün bir marka tanıtımına katıldı. İki erkek çocuğu olacak olan Şefkatli, süreçle ilgili şunları söyledi: "Doktorum, doğumun Ocak gibi olacağını söyledi. Doğumu Türkiye'de yapacağım. Hazırlıklarımız sürüyor, eksikleri tamamlıyoruz. Doğumun tam olarak nasıl olacağına doktorumuz karar verecek. Normal ve sezaryen mı o gün belli olacak. İdo, benden çok heyecanlı. Ben hiç aşermedim. İkizlerin isimlerini İdo belirledi ama şimdi burada söylemek istemiyorum, sürpriz olsun."