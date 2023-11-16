Haberler Günaydın Haberleri ‘İkizlerimizin isimlerini İdo seçti’
Giriş Tarihi: 17.11.2023

‘İkizlerimizin isimlerini İdo seçti’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘İkizlerimizin isimlerini İdo seçti’
İDO Tatlıses ile birlikte ikiz bebeklerini bekleyen Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün bir marka tanıtımına katıldı. İki erkek çocuğu olacak olan Şefkatli, süreçle ilgili şunları söyledi: "Doktorum, doğumun Ocak gibi olacağını söyledi. Doğumu Türkiye'de yapacağım. Hazırlıklarımız sürüyor, eksikleri tamamlıyoruz. Doğumun tam olarak nasıl olacağına doktorumuz karar verecek. Normal ve sezaryen mı o gün belli olacak. İdo, benden çok heyecanlı. Ben hiç aşermedim. İkizlerin isimlerini İdo belirledi ama şimdi burada söylemek istemiyorum, sürpriz olsun."
ARKADAŞINA GÖNDER
‘İkizlerimizin isimlerini İdo seçti’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA