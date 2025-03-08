İlham vermek için zorlukları aşmalıyız

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi' Turkuvaz Medya Merkezi İstanbul'da, Türkiye'nin güçlü kadınlarını ilham veren hikayeleri ve vizyonlarıyla bir kez daha bir araya getirdi! Sahneye çıkan isimlerden komedyen, senarist ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, ilham veren hikayesini anlattı. İlkleri gerçekleştirmesini ve toplumda fark yaratma çabalarını anlatırken, kadın olmanın bazen bir zorunluluk haline geldiğini ama bunun güce dönüşebileceğini ifade etti. Kendisine dayatılan geleneksel kadın rollerini aşarak, sahneye çıktığı her an, kadınların güçlerini keşfetmeleri gerektiği mesajını verdi. Sakallıoğlu'nun gücünü ve direncini sahneye taşıması, dinleyicilere "Zorlukları aşmak, bazen başka kadınların gücüne ilham vermek için gereklidir" dedirtti.