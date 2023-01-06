‘İlişki haberleri kırıcı oluyor’

Bağımsız üniversite öğrencilerinin düzenlediği 'Altın 61 Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Gecede ödül alan Hasan Can Kaya, geçtiğimiz hafta Hadise ile aralarında çıkan aşk dedikodularıyla ilgili "Benim ve Hadise'nin reklama ihtiyacı yok, bu haberi yapan arkadaşların uydurması" dedi.Akalay ise işadamı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere isyan etti: "Serdar Bilgili yakından tanıdığım bir dostum. Yalnız olduğum için bazen böyle haberler çıkabiliyor. Ama bu, o kadar basit bir şey değil, hepimizin bir ailesi var. Bu yüzden kırgın ve çok kızgınım."