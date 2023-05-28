‘İlişkimiz güzel gidiyor

Oyuncu Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk, önceki gün Kuruçeşme'deydi. Aralık ayından beri ekranlara ara veren Sarıtaş, "Okuduğum bir şeyler var ama henüz karar vermiş değilim. Yeni sezona daha var" dedi. Dijital platformlara bakış açısı sorulan Sarıtaş, bu konuyla ilgili de "Asıl olan burada senaryo. Dijital veya televizyon diye ayırmıyorum. Tabii ki artıları ve eksileri vardır. Projeyi okuduğumda bana hissettirdiği ilk planda daha önemli" diye konuştu. Yaz planları arasında sevgilisi Zeynep Mayruk ile Çeşme tatili olduğunu söyleyen oyuncu, "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Her şey yolunda. Özel hayatı çok konuşmayı da sevmiyorum ama her şey yolunda" dedi.