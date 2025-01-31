İlk bölüm tam not aldı

Merakla beklenen 'Başka Bir Gün' dizisi önceki gece atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan dizi izleyicilerin büyük beğenisi topladı. Tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran dizi, ilk bölümünde seyirciyi içine çeken, dinamik ve gizemli hikayesiyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. İlk bölümde; Nehir'in Serdar ve çocuklarıyla kurduğu mutlu aile düzeni, Serdar'ın bir sabah hiçbir sebep yokken aniden ortadan kaybolmasıyla altüst oldu. Çocuklarıyla ilgilenmek için avukatlık mesleğine ara veren Nehir, Serdar'ın gidişiyle kendini onun davalarına girerken buldu... Nehir bir tarafta sürekli kendisini suçlayan Serdar'ın ailesi diğer tarafta çocuklarıyla hayatına devam etmeye çabaladı. Nehir, Serdar'ın ansızın gidişinin sebeplerini ararken çekmecesinde bulduğu DNA testi ile yıkıldı.Öte yandan dizinin ikinci bölümünün tanıtımı da yayınlandı. Tanıtımda Serdar'ın arkasında büyük borçlar bıraktığını anlayan Nehir, yaşadıklarıyla baş etmeye çalışırken bulduğu notta yazan 'Zeynep' isimli kişiyle buluşmaya gidiyor.