İlk iddialar devede kulak kaldı! Melis Sütşurup’u ’kâr rekortmeni’ yapan 15.7 milyarlık dosyaya GÜNAYDIN ulaştı

BABASI DA LİSTEDE YER ALDI

Melis Sütşurup, borsadan kazandığı 13 milyar 673 milyon lirayı Tera'nın TLY fonuna yatırarak kısa sürede 2 milyar 355 milyon 287 bin lira daha kâr elde etti. Sütşurup bu kazançla fon sıralamasında 2026 yılının kâr rekortmeni oldu.