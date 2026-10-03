İlk iddialar devede kulak kaldı! Melis Sütşurup’u ’kâr rekortmeni’ yapan 15.7 milyarlık dosyaya GÜNAYDIN ulaştı

Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un 11.1 milyar TL kazandığı konuşuluyordu. Dosyaya giren resmi hesap dökümlerine GÜNAYDIN ulaştı. Sütşurup'un fondan toplam 15 milyar 793 milyon lira vurgun yaptığı ortaya çıktı.
FAHİŞ KAZANÇ ŞOKE ETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un kazandığı fahiş para herkesi şoke etmişti. İlk iddialar Sütşurup'un fonlardan 11.1 milyar TL çektiği yönündeydi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere GÜNAYDIN ulaştı. Sütşurup'un fondan 15 milyar 793 milyon lira vurgun yaptığı öğrenildi.
Listede dikkat çeken bir diğer isim ise Sütşurup'un babası Cihan Sütşurup'tu. Baba Sütşurup, 639 milyon 402 bin 912 lira kâr ile 6'ncı sırada yer aldı.
SAVUNMA SANAYİİNE KATKI PAYI ÖDEMEK İSTEMEDİ
Mustafa Sandal, 2024 yılında savunma sanayiine katkı payı ödememek için kredi kartı limitini 100 bin TL'nin altına çekmesiyle gündeme gelmişti. Ancak aynı Sandal, milyonluk fon soruşturmasında eşi için "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" diyerek büyük tepki çekmişti.