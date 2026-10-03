Haberler Günaydın Haberleri İlk iddialar devede kulak kaldı! Melis Sütşurup'u 'kâr rekortmeni' yapan 15.7 milyarlık dosyaya GÜNAYDIN ulaştı
Giriş Tarihi: 3.10.2026 07:07 Son Güncelleme: 3.10.2026 07:17

İlk iddialar devede kulak kaldı! Melis Sütşurup'u 'kâr rekortmeni' yapan 15.7 milyarlık dosyaya GÜNAYDIN ulaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve tüm Türkiye'yi sarsan dev sermaye piyasası fon soruşturmasının perde arkasındaki akılalmaz rakamlara GÜNAYDIN ulaştı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un dudak uçuklatan milyarlık vurgunuyla kâr rekortmeni olduğunu kanıtlayan gizli belgeler, finans dünyasında adeta deprem etkisi yarattı. İlk iddiaların çok ötesine geçen 15.7 milyar liralık bu fahiş kazancın detayları, meselenin şoke edici boyutlarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Halit TURAN Halit TURAN Günaydın
İlk iddialar devede kulak kaldı! Melis Sütşurup’u ’kâr rekortmeni’ yapan 15.7 milyarlık dosyaya GÜNAYDIN ulaştı
  • ABONE OL

Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un 11.1 milyar TL kazandığı konuşuluyordu. Dosyaya giren resmi hesap dökümlerine GÜNAYDIN ulaştı. Sütşurup'un fondan toplam 15 milyar 793 milyon lira vurgun yaptığı ortaya çıktı.

FAHİŞ KAZANÇ ŞOKE ETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un kazandığı fahiş para herkesi şoke etmişti. İlk iddialar Sütşurup'un fonlardan 11.1 milyar TL çektiği yönündeydi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere GÜNAYDIN ulaştı. Sütşurup'un fondan 15 milyar 793 milyon lira vurgun yaptığı öğrenildi.

BABASI DA LİSTEDE YER ALDI
Melis Sütşurup, borsadan kazandığı 13 milyar 673 milyon lirayı Tera'nın TLY fonuna yatırarak kısa sürede 2 milyar 355 milyon 287 bin lira daha kâr elde etti. Sütşurup bu kazançla fon sıralamasında 2026 yılının kâr rekortmeni oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Listede dikkat çeken bir diğer isim ise Sütşurup'un babası Cihan Sütşurup'tu. Baba Sütşurup, 639 milyon 402 bin 912 lira kâr ile 6'ncı sırada yer aldı.

SAVUNMA SANAYİİNE KATKI PAYI ÖDEMEK İSTEMEDİ
Mustafa Sandal, 2024 yılında savunma sanayiine katkı payı ödememek için kredi kartı limitini 100 bin TL'nin altına çekmesiyle gündeme gelmişti. Ancak aynı Sandal, milyonluk fon soruşturmasında eşi için "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" diyerek büyük tepki çekmişti.

Fon soruşturmasının detaylarına GÜNAYDIN ulaştı: Toplam 15.7 milyar vurgun yaptı

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İlk iddialar devede kulak kaldı! Melis Sütşurup'u 'kâr rekortmeni' yapan 15.7 milyarlık dosyaya GÜNAYDIN ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA