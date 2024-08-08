İlk kez bir Kazak filmi Türkiye’de vizyonda

Kazakıstan'da en çok izlenen romantik komedi filmi olan 'Neredeyse Maço', bugün Türkiye'de vizyona giriyor. Filmin basın gösteriminde yapımcı ve yönetmen Cihan Can ile oyuncu-yapımcı Nadira Akhonova bir araya geldi. Kazakistan filmlerinin Türkiye pazarında yer almasını istediklerini belirten Can, "Herkes Kazak filmi deyince tarihi bir proje bekler ama 'Neredeyse Maço' romantik komedi... Kazakistan sinemasının potansiyeli yüksek. Kültürümüz de birbirimize yakın. Eylülde bir Kazak filmi daha vizyona girecek. Türkiye, Kazak, Amerika ve Hindistan projenin içinde olacak" dedi. Nadira Akhonova ise "Devam filminde Türkiye'den oyuncular olacak mı?" sorusuna, "Hollywood, İngiliz ve Türk oyuncular yer alacak. Sienna Miller ve Jack Huston gibi isimlerle birlikte Oscar ödüllü İngiliz oyuncular da olacak" yanıtını verdi. Akhonova, Kazakistan'da Burak Özçivit, Kenan İmirzalıoğlu, Çağlar Ertuğrul ve Barış Arduç'un çok popüler olduğunu da sözlerine ekledi.