Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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OYUNCU Neslihan Atagül Doğulu, çocuklar için kaleme aldığı 'Bu Evde Bir Afet Var'ın tanıtımı kapsamında, yarın D&R Bağdat Caddesi mağazasında düzenlenecek imza gününde hayranlarıyla buluşacak. 'Bu Evde Bir Afet Var', yeni evine ve ailesine alışmaya çalışan meraklı, sevimli ve biraz da yaramaz bir köpeğin hikâyesini anlatıyor. Merve Ergenoğlu'nun resimlediği kitabın kahramanı Afet, okurlarına kendini şöyle tanıtıyor: "Merhaba, ben Afet. Adım gibi afet miyim, ona siz karar verin."