İlk Türk operası Özsoy AKM’de seyirciyle buluştu

AHMET Adnan Saygun tarafından bestelenen ve ilk Türk operası olma özelliği taşıyan Özsoy operası önceki akşam AKM'de seyiriciyle buluştu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenen eser tarih ve mitoloji arasında bir köprü kurarken, Anadolu'dan da izler taşıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle hazırlanan ve ilk kez 19 Haziran 1934'te Ankara Halkevi'nde sahnelenen eser, İran Şahı Rıza Pehlevi'nin aynı yıl Türkiye'ye yaptığı ziyarete dayanıyor.Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında , Cumhuriyeti var edenleri saygıyla anmak amacıyla sahneye konan "Yüzyıllık Destan" serisinin son oyunu olan "Bayrak" önceki akşam Akün Sahnesi'nde ilk kez seyirciyle buluştu. Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve özgürlük mücadelesini sahneye taşıyan Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı oyun, sanatseverler tarafından büyük coşku ve ilgiyle karşılandı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı'nın da izlediği temsil sonrası oyuncular, teknik ve yaratıcı kadro dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyunda Mustafa Kemal Paşa'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer canlandırıyor.