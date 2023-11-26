İlk Yüzyıl Senfonisi

Cumhuriyetimizin 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. YEPUD isimli dernek de 100. Yıl Cumhuriyet Balosu'nu geçtiğimiz günlerde Şişli'deki bir otelde yaptı. Etkinlik ve turizm sektörlerinin ileri gelenleri ile iş adamlarını buluşturan gecenin ana gösterisi olan 'İlk Yüzyıl- Epik Senfoni', 100 yıllık Cumhuriyetimizin bizlere kattığı anlamlı değerler üzerinden kurgulandı. Sadece bu balo için hazırlanan özel konser, Cihan Okan'ın anlatıcılığı, Seran Bilgi ve Cihan Okan'ın seslendirdiği şarkılar, Şef Ari Aliciyan yönetimindeki senfoni orkestrası ve profesyonel dansçı ve balerinlerle hayat buldu.