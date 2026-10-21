İnanır ailesi ikiye bölündü

Kadir İnanır'la ilgili 'Vasiyeti kendi iradesiyle mi yazdı?' tartışmaları sürüyor. İnanır'ın yeğeni Gül Bakar, İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'a destek verip "Kadir dayıma gösterdiği özenin, sevginin ve fedakârlığın bizzat şahidiyim" dedi.

Yeğen Levent İnanır ise "Bizim meselemiz mal, mülk veya para değil. Kadir İnanır'ın gerçek iradesinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması. Ailemizin büyük çoğunluğunun ortak kaygıları var. Bu süreci hukukun aydınlatmasını istiyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör