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Giriş Tarihi: 21.10.2026

İnanır ailesi ikiye bölündü

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İnanır ailesi ikiye bölündü
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Kadir İnanır'la ilgili 'Vasiyeti kendi iradesiyle mi yazdı?' tartışmaları sürüyor. İnanır'ın yeğeni Gül Bakar, İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'a destek verip "Kadir dayıma gösterdiği özenin, sevginin ve fedakârlığın bizzat şahidiyim" dedi.

Yeğen Levent İnanır ise "Bizim meselemiz mal, mülk veya para değil. Kadir İnanır'ın gerçek iradesinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması. Ailemizin büyük çoğunluğunun ortak kaygıları var. Bu süreci hukukun aydınlatmasını istiyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KADİR İNANIR #LEVENT İNANIR
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İnanır ailesi ikiye bölündü
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