İntihal davası sil baştan

Yönetmen Ali Özgentürk, geçtiğimiz yıllarda Lübnan asıllı şarkıcı Jehan Barbur'a intihal (aşırma) davası açmıştı. Davada Yeşilçam klasiği 'Selvi Boylum Al Yazmalım' adlı sinema eserindeki bazı dizelerin Barbur'un çıkardığı 'Evim Neresi' adlı albümde izinsiz kullanıldığı öne sürülmüştü. Özgentürk "Şarkının 6 satırı senaryomdan alınmıştır" diyerek Barbur'dan 151 bin lira tazminat talep etmişti. İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme dosyayı karara bağladı. 'Selvi Boylum Al Yazmalım' isimli şarkının sözünün Jehan Barbur ile davacı Ali Özgentürk'e ait olduğunun albüm kayıtlarında ve yayınlanan klibin başlangıcında belirtilmesine karar verildi.

'HAKKIMA TECAVÜZ'

Karara itiraz eden Ali Özgentürk İstanbul İstinaf Mahkemesi'ne (üst mahkeme) başvurarak, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' isimli şarkının sözünün senaryosundan faydalanılarak oluşturulduğunu ifade etti. Söz sahibi olarak kendisinin belirtilmesi aksi takdirde maddi ve manevi tazminat talep ederek albümün yayınlanmasının engellenmesini istedi.

DAVA YENİDEN

Talebi değerlendiren üst mahkeme Ali Özgentürk'ün talebini kabul ederek dosyayı ilk derece mahkemesine gönderdi. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülecek.