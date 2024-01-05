İpek Tuzcuoğlu 15 yıl sonra saçlarını koyu renge boyattı

ATV'de yayınlanan 'Safir' dizisinde canlandırdığı 'Gülfem' karakteri için sezonun başında saçını ilk kez sarıya boyayan sanatçı, yine saçının rengini değiştirdi. Oynadığı karakterlere göre saç rengini cesurca değiştiren Tuzcuoğlu, rolü için bu defa saçını koyu kahverengi yaptı. Aynı dizide saçını hem sarı hem kahve tonlarında kullanan sanatçı, bir süre koyu renkli haliyle kamera karşısına geçecek.Ünlü sanatçı, en son 15 sene önce fenomen olan 'O... Çocukları' filmiyle izleyici karşısına koyu renkle çıkmıştı. Tuzcuoğlu, üç sene önce çekilen 'Tövbeler Olsun' dizisinde de saçını kızıla boyamış ve beğeni toplamıştı.