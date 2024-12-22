İşgal midemi bulandırıyor

Game Of Thrones dizisindeki Davos Seaworth rolüyle tanınan 63 yaşındaki İrlandalı aktör Liam Cunningham, işgalci İsrail'e tepki gösterdi: "Susmak gibi bir seçeneğim yok. Ortada bir adaletsizlik var, üzerlerine tonlarca kiloluk bomba atılan insanlar var!" Ünlü oyuncu, ülkesi İrlanda'nın da 700 yılı aşkın süredir İngiliz kontrolü altında yaşadığına işaret ederek, "İşte bu yüzden işgal benim midemi bulandırıyor. Çünkü işgal, ırk ayrımcılığı, insanlığa karşı suçlar ve şu anda (Gazze'de) gördüğümüz gibi soykırım içeriyor" dedi.