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Giriş Tarihi: 17.3.2023

İşi ben yapıyorum parayı o götürüyor: Aynı yapımcıya üçüncü dava

Kalben ve Mabel Matiz’den sonra Ufuk Beydemir de yapımcı Engin Akıncı’ya dava açtı: “Söz, müzik ve aranjeleri bana ait şarkılardan benden daha çok kazanç elde etmesi hakkaniyete aykırı. Kendimi kandırılmış hissediyorum”

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
İşi ben yapıyorum parayı o götürüyor: Aynı yapımcıya üçüncü dava
'SÖZLEŞMEMİZ BİTMESİNE RAĞMEN KAZANIYOR'
Şarkıcı Ufuk Beydemir'in başı yapımcısı ile dertte! Şarkıcı, 2018 ve 2020 yılında yayınladığı albümlerinin yapımcısı Engin Akıncı'ya dava açtı. Beydemir, sözleşmelerinin bitmesine rağmen yapımcısının kendi eserleri üzerinden kazanç sağladığını ileri sürerek, haksızlığın giderilmesini talep etti.



Beydemir, "2022'den beri ödeme almıyorum. Kendimi kandırılmış hissediyorum. Söz ve müzikleri, aranjeleri bana ait olan işlerden benden çok daha fazla oranlarda para kazanıyor olmaları büyük haksızlık" diye konuştu.



Yapımcı Akıncı daha önce Kalben ve Mabel Matiz'le yaşadığı hukuk savaşıyla gündeme gelmişti. Matiz, albüm çalışmasının gelirlerinin ödenmediğini, Kalben ise yüzde 50 menajerlik payının haksız olduğunu belirterek dava açmıştı.

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İşi ben yapıyorum parayı o götürüyor: Aynı yapımcıya üçüncü dava
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