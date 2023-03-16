İşi ben yapıyorum parayı o götürüyor: Aynı yapımcıya üçüncü dava

Şarkıcı Ufuk Beydemir'in başı yapımcısı ile dertte! Şarkıcı, 2018 ve 2020 yılında yayınladığı albümlerinin yapımcısı Engin Akıncı'ya dava açtı. Beydemir, sözleşmelerinin bitmesine rağmen yapımcısının kendi eserleri üzerinden kazanç sağladığını ileri sürerek, haksızlığın giderilmesini talep etti.Beydemir, "2022'den beri ödeme almıyorum. Kendimi kandırılmış hissediyorum. Söz ve müzikleri, aranjeleri bana ait olan işlerden benden çok daha fazla oranlarda para kazanıyor olmaları büyük haksızlık" diye konuştu.Yapımcı Akıncı daha önce Kalben ve Mabel Matiz'le yaşadığı hukuk savaşıyla gündeme gelmişti. Matiz, albüm çalışmasının gelirlerinin ödenmediğini, Kalben ise yüzde 50 menajerlik payının haksız olduğunu belirterek dava açmıştı.