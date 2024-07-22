İsimsiz telefon kabusu oldu

Milli sporcu ve fenomen Nagihan Karadere, geçtiğimiz yıldan beri tanımadığı bir kişiden akşam saatlerinde taciz telefonları alıyordu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Karadere, arayan kişinin huzurunu bozduğunu belirtip "Aramızda hiçbir tanışıklık ve husumet olmamasına rağmen sürekli arıyor ve dalga geçiyor" dedi.Nagihan Karadere, şüpheli şahsın kendisini takıntı haline getirdiğini, bulduğu her fırsatta farklı numaralardan arayarak rahatsız ettiğini anlattı. Dilekçede, şüphelinin telefon numarası belirtildi ve kimliğinin tespit edilip hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan dava açılması talep edildi. Savcılık şikayet üzerine soruşturma başlattı.