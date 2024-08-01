İsrail’e attığı çiziği Almanlar hazmedemedi

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara Mesut Özil dikkat çekici bir tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özil, haritada İsrail'in üzerine çarpı atarken altına "Filistin" yazmıştı.Bu paylaşım Almanya'da büyük rahatsızlığa sebep oldu. Bild gazetesi, Özil'in bu paylaşımı için "Özil skandal paylaşımıyla şoke etti. Dünya şampiyonu, İsrail'in yok edilmesini istiyor" başlığını atarak yıldız ismi kınadı.Bazı Alman politikacılar da Mesut Özil'e verilen devlet nişanlarının geri alınmasını talep etti. Ancak milyonlarca hayranı Özil'e sahip çıkıp İsrail protestosunu alkışladı.