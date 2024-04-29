İstanbul Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

İKSV tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali'nin ödül töreni yapıldı. Ulusal Yarışma'da En İyi Film'e verilen Altın Lale'yi Nehir Tuna'nın yönettiği 'Yurt' kazandı. Ödülü jüri başkanı yönetmen Aslı Özge takdim etti. Ulusal Yarışma'da En İyi Film Altın Lale Ödülü İKSV tarafından 300 bin TL para ödülüyle destekleniyor. Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü'ne Vuslat Saraçoğlu'nun yönettiği 'Bildiğin Gibi Değil' layık görüldü. Filmin başrol oyuncuları Alican Yücesoy ile Serdar Orçin En İyi Erkek Oyuncu ödülünü paylaştılar. En İyi Yönetmen Ödülü'nü 'Tereddüt Çizgisi' filmiyle Selman Nacar kazandı, başrol oyuncusu Tülin Özen, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.