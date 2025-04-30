İstanbul’da müzik zamanı

Havların ısınmaya, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte kültür ve sanat dünyası da haraketlendi. Maslak'taki bir etkinlik alanı mayıs ayı takvimini açıkladı. Mekan konser ve DJ performanslarının yanı sıra festivaller, tiyatro oyunları ve çocuk oyunlarına ev sahipliği yapacak. 3 Mayıs'ta bir konserle başlayacak olan etkinlik 17 farklı gösteriye ev sahipliği yapacak. "+1 Sunar: Suzan Kardeş'in Hıdırellez Festivali" 5 Mayıs'ta izleyici karşısında olacak... Ayrıca Baby on the Fest, Cimri, Kaynat Bakalım, Drakula, Bulaşıkcılar, Aydınlıkevler, Gurur ve Önyrgı gibi etkinlikler de mayıs boyunca sanatseverlerle bulaşacak.