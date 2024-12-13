16. yüzyılda İstanbul'da kahvenin ilk kavrulduğu yer olan tarihi Beta Yeni Han, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı. Türk kahvesinin zengin ve derin köklerinin keşfedildiği organizasyonda, Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı İstanbul'un ilk kahve müzesi olan Beta Yeni Han 1554 Kahve Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Kahvenin tarihini, üretim süreçlerini tanıtmayı amaçlayan müze, kahvenin kültürel yolculuğunun başladığı yer olan İstanbul'un, kahve tutkusunu yeniden canlandıracak.