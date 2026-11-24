Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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JAMES Bond dünyası için hareketli bir hafta geride kaldı. Robert Pattinson'ın, serinin yeni filminde 007 karakterini oynayacağı açıklandı. Pattinson'ın performansı merakla beklenirken, serinin en iyi 10 filmi seçildi. 1963 yapımı 'From Russia With Love' zirveye otururken, Casino Royale (2006) ikinci, Goldfinger (1964) ise üçüncü olarak sıralandı. 4'üncü The Living Daylights (1987), 5'nci The Spy Who Loved Me (1977), 6'ncı GoldenEye (1995), 7'nci On Her Majesty's Secret Service (1969), 8'inci Skyfall (2012), 9'uncu Licence To Kill (1989), 10'uncu ise For Your Eyes Only (1981) oldu.