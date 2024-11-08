İşte Hakko’nun yeni sevgilisi

Cemiyet hayatının ve iş dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alan ünlü işadamı Cem Hakko, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Hakko, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. Ünlü işadamının, birkaç ay önce yeni bir ilişkiye başladığı öğrenildi.Stil danışmanı Nazlı Kayaaslan'a gönlünü kaptıran Hakko, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle baş başa romantik bir seyahate çıktı. Çift, Hakko'nun Göcek'teki teknesinde sessiz sakin bir tatil yaptı. Sahilde akşam yürüyüşü yaparken görüntülenen sevgililerin oldukça mutlu olduğu görüldü.