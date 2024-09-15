Şarkıcı Koray Avcı, Kıbrıs Girne'de sahne aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avcı, "Bir süredir teknede yaşıyorum. Orası benim evim artık. Yalnız kalmak istedim. Belki bir gün Kıbrıs'a tekne ile gelirim. Bir dünya turu değil ama kırklı yaşlara gelince bir Akdeniz turu yapmak istiyorum" dedi. Ünlü şarkıcı, son günlerde sanatçıların linç edilmesi hakkında konuştu:"Bana linç gelmiyor, yorum geliyor. İstediğim hayatı yaşamak için çok çalıştım. Bizim yolumuz güzel bir yol. Ben güzeli görmeye çalışıyorum, yeterince kaos var zaten. Herkes hakkında birileri konuşuyor. Sonra yüz yüze gelince aslında öyle söylemediğini de anlıyorsun."Sahne sonuna doğru 2021 senesinde kaybettiği babası Veysel Medet Avcı ile olan hikayesini de anlatan Avcı, şunları söyledi: "Benim şarkıcı olmamı istemiyorlardı. İlk kez beni Harbiye Açıkhava konserimde izledi babam. Konser esnasında yanına çağırdı ve 'Benim kasetimdeki şarkıları söylüyorsun. Seninle gurur duyuyorum' dedi. Vefat ettiğinde ben yurt dışında konserdeydim, veda edemedim babama. Bu şarkılar senin için baba, her konserimde senin kasetten şarkıları söyleyeceğim."