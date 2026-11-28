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KANSERSİZ Yaşam Derneği, kanserden etkilenen çocuk ve ailelere destek amacıyla 'Neden Olmasın?' kitap söyleşisi düzenledi. Buluşmaya Akın Akınözü, Gizem Yıldız ve Dida Kaymaz katıldı. Etkinlikte toplumsal dayanışma ve çocukların eğitimine destek çağrısı yapıldı. Ünlü oyuncu, "Amerika'da 'Neden matematik okumayayım?' dedim, gidip okudum. Okurken 'Neden oyuncu olmayayım?' dedim ve oyuncu oldum. 'Neden olmasın?' diye sorabildiğimiz sürece bize bunları yapabilecek güç geliyor" ifadelerini kullandı.