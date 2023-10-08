İstiklal Marşı’nın hikayesinin peşindeler

Milli duygularımızın en güzel ifadesini yansıtan İstiklal Marşı'mızın Bilinmeyen Hikayesi, Tekfen Filarmoni'nin İstanbul ve Ankara'da vereceği 100. Yıl Konseri ile sanatseverlerle buluşacak. Mehmet Akif Ersoy'un eşsiz güftesine beste olarak eşlik etmek için 1921'de yarışan 100'den fazla eserin 11'inin tekrar hayat bulacağı muhteşem konser dinleyicileri, Kurtuluş Savaşı dönemini yansıtan atmosferiyle 100 yıl öncesine götürecek. Konser, 25 Ekim'de Ankara'da (CSO Ada), 28 Ekim'de de İstanbul'da Cumhuriyetimizin kurucusunun adını taşıyan Atatürk Kültür Merkezi'nde olacak.