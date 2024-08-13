İtalya’da dans yarışmasına katılıyor

Oyuncu Furkan Palalı, 'Terra Amara' adıyla İtalya'da reyting rekorları kıran 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisindeki 'Fikret' rolüyle yapımcıların da radarına girdi. Büyük bir fan kitlesine sahip olan Palalı; Rai1 kanalının en çok izlenen programı 'Ballando Con Le Stelle'nin, 28 Eylül'de yayına girecek ve 12 hafta sürecek olan 19'uncu sezonunda yarışacak. Palalı; programda bugüne kadar ülke dışından yarışacak olan ilk 'yabancı celebrity' olacak. Palalı ve 11 İtalyan katılımcı, dans partnerleri ile her hafta farklı performanslar sergileyecek. Bu süre boyunca Palalı'yı, Madonna ve Jennifer Lopez'in koreografilerini hazırlayan dansçılar çalıştıracak. Geçtiğimiz günlerde İspanya'da dans hocaları ile bir araya gelen oyuncu, hiç vakit kaybetmek istemediği için Türkiye'de de dans eğitimlerine başladı. Öte yandan ünlü oyuncu 8 ay boyunca İtalyanca dersleri aldı. Palalı geçtiğimiz günlerde yayınlanan programın videosunda akıcı İtalyancasıyla dikkat çekti. Bu arada oyuncunun 4 ay boyunca Roma'da yaşayacağı evin aylık kirasının 17.000 Euro (yaklaşık 600.000 TL) olduğu öğrenildi. Oldukça lüks koşullara sahip evin içerisinde; her gün spor yapan Palalı için spor odası ve dans odası da yer alıyor.