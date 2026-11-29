Ünlü şef Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek arasındaki kriz mahkemeye taşındı. 2021 yılında resmi olarak boşanan çift, 2023'te de adliyelik olmuştu. Demirbilek, evlilikleri boyunca eski eşinin hem kendisine hem de çocuğuna karşı ilgisiz davrandığını öne sürdü. Zanna'nın ihtiyaçlarını karşılamadığını iddia eden Demirbilek, nafakayı da her seferinde yalvararak alabildiğini anlattı.

Geçtiğimiz yıllarda telefon yazışmaları sırasında kendisine hakaret edildiğini belirten Demirbilek, Zanna'nın "Çocuk hasta ve doktora götürmüyorsun. Ispanaktan başka yemek yapmıyorsun, kendinden utan" şeklinde attığı mesajları delil olarak gösterip suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

DAVA AÇILDI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede tüm deliller değerlendirildi. Zann'nın mesajlarındaki sözlerin hakaret suçunun unsurlarını oluşturduğu ve hakkında dava açılması için yeterli şüphe bulunduğu belirtildi. Hakaret suçu uzlaştırma kapsamında olduğu için taraflar arasında önce uzlaştırma yoluna gidildi. Ancak bu girişimden sonuç çıkmadı. Bunun üzerine ünlü şef hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

'NAFAKA DAVASINA DELİL OLMASINI İSTİYOR'

Savcılıkta ifade veren Tuğçe Demirbilek, eski eşinin yazışmalarda kendisini, çocuğu hasta olduğu halde doktora götürmemekle suçladığını anlattı. Demirbilek, eski eşinin kendisine ağır sözler sarf ederek hakaret ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Suçlamaları kabul etmeyen Zanna, eski eşinin nafaka artırımı davası açtığını, bu şikayeti de o davada delil olarak kullanmak için yaptığını söyledi. Mesajların karşılıklı yazışmalar olduğunu belirten şef, bir ifadede aslında "öğrendim" demek istediğini ancak Türkçesi iyi olmadığı için "öğrettim" yazdığını savundu.