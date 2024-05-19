İyi bir sporcu disiplinli olmalı

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Mete Gazoz'u ağırladı.Gazoz, "İlk defa sekiz yaşında minikler kategorisine katıldım ve on bir yaşında şampiyonaya katıldım. Olimpiyat şampiyonu olma hayalim vardı, her sporcunun vardır" dedi. Disiplinli olmanın başarının ilk kuralı olduğunu vurgulayan Gazoz, "İyi bir sporcu olmak için disiplinli olmak gerekiyor. Milli duygular, manevi duygular başarılı olmak için önemli. Yetenek de önemli bir faktör fakat çalışmadığınız zaman hiçbir işe yaramıyor" diye konuştu.