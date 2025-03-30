‘İyi ki bu topraklarda doğdun Kayahan’

Besteci, söz yazarı ve yorumcu Kayahan, 3 Nisan 2015'te yakalandığı yumuşak doku kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünün üzerinden 10 yıl geçen sanatçı, sevenleri tarafından anılmaya devam ediyor.Gectiğimiz 29 Mart'ta Kayahan'ın doğum gününü kutlayan Ayşegül Aldinç, birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaşarak duygularını şöyle dile getirdi: "Karanlıkları aydınlatan bestelerin ve hafızalara kazınan sözlerinle iyi ki bu topraklarda doğdun, çok sevildin Kayahan. Seni tanımak, birlikte çalışmak ve hatta yarışmak unutulmaz bir deneyimdi. Ruhun sevinçle dolsun."Kayahan, 'Geceler' adlı şarkısıyla 1986'da Ayşegül Aldinç ile katıldığı "Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda Altın Portakal ödülüne layık görülmüştü.Müzik tarihine damga vuran, ölümüne dek üç kırkbeşlik, bir uzunçalar, 13 kaset ve CD, bir tekli yayımlayan Kayahan, yumuşak doku kanserine 1990 yılında yakalandı. Kayahan, kendisine "Sadece 6 aylık ömrünüz kaldı" diyen doktorlara "Onu Allah bilir" dedi. Gerçekten de hastalığı yenip 25 yıl daha yaşadı. Kayahan, o sıkıntılı dönemi şöyle anlatmıştı: "Kanser olduğumu öğrenince korkmadım. Çünkü ölüm bir ceza değil, mezuniyettir. Yani, Allah'ın katına çıkacaksınız, orada hesap vereceksiniz. Dünyanın yalan olduğunu bilirseniz zaten huzur kendiliğinden gelir. Demek ki yaşanacak günümüz varmış, yaşadık. 'Kanseri yendim' diye de konuşmam. Çünkü kanseri biz yenemeyiz, yaşayacağımız süreye Allah karar verir sadece."