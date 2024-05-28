‘İyi ki bu topraklarda doğmuşum’

Türkan Şoray, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu. Sevenleriyle her buluşmasında büyük bir heyecan yaşadığını vurgulayan Şoray, sözlerine şöyle devam etti: "Şanlıurfa, uygarlıkların ilk toprağı, tarihi, insanları, yemek kültürü, her şeyiyle bizim kalbimizde ve zihnimizde yer etmiştir. Bu akşam dönebilirdim, dönmek istemedim. Şanlıurfa'da kalacağım, doya doya Urfa'yı yaşamak istiyorum, insanlarıyla kucaklaşmak istiyorum.Şanlıurfa ülkemizin en nadide kentlerinden birisi, gerçekten ülkemi ve halkımızı çok seviyorum. İyi ki bu topraklarda doğmuş, yaşıyoruz." Türkan Şoray, bir hayranının "Hangi erkek başrol oyuncusuyla daha fazla oynamak isterdiniz?" sorusuna ise "Yılmaz Güney" cevabını verdi.Türkan Şoray'ın film müziklerinden oluşan 'Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi' adlı konser, 35 kişilik senfoni orkestrasıyla sahneye taşınıyor. Etkinlikte 'Mavi Eşarp', 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Dila Hanım' ve birçok filmden alıntılar, Türkan Şoray'ın anlatımıyla yeniden hayat bulacak. Konserin ilk gösterimi 10 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.