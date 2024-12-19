‘İzleyici aile ve insana dair çok şey bulacak’

ATV'ninyarın ilk bölümüyle ekrana gelecek olan yeni dizisi Can Borcu'nda Emel karakterine hayat veren Mine Tugay, rolü ile ilgili ilk kez konuştu. 'Can Borcu'nun hikayesi, anlatımı, aile konusuna hassas yaklaşımı ve perspektifinin bir oyuncu olarak kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Tugay, şöyle devam etti: "İzleyici, gerçekçi bir anlatımla kavramları biraz sorgulayacak, aileye ve insana dair birçok şey bulacak. Benim hayat verdiğim Emel karakteri, gücü elinde tutmak isteyen, kendi doğrularını söylemekten çekinmeyen, geçmişte yaşadıklarından dolayı gardı yüksek bir kadın." Dizinin başrollerinde Tugay'ın dışında Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Cüneyt Mete de yer alıyor.