‘İzleyiciyi gerçek bir hikaye bekliyor’

Yakında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan, 'Kardelenler'in sevilen başrol oyuncularından Serhat Kılıç, yeni dizisi ve 'Raci' karakterinin bilinmeyenlerini anlattı. Başarılı oyuncu proje ve izleyicileri bekleyen dünyayı şu şekilde tarif etti:Öncelikle gerçek bir hikaye ve gerçek bir atmosfer bekliyor izleyiciyi. Bu klişe gibi oldu ama son yıllarda o kadar zor ki böyle senaryolar bulmak. Genel olarak senaryolar çok şaşırtıcı, inanılmaz sürprizlerle dolu. Birkaç bölümde dünya altüst oluyor, ortalık yanıyor, yıkılıyor falan. İzleyiciyi şaşırtmak adına hikaye, karakterler, yani genel anlamda senaryo gerçeklikten kopuyor. O yüzden de bizim gibi oyuncular için senaryonun gerçek olması çok kıymetli. Çünkü hayat da öyledir ya, ne trajedidir tam olarak, ne de sadece komedidir. Aslında birbirinin iç içe geçmiş halidir hayat. Yani bazen komik olduğu için acıklıdır, bazen acıklı olduğu için komiktir. Trajikomik de buradan çıkar. Kardelenler beni de bence bu bahsettiğim nedenlerden yakaladı. 'Kardelenler' bunu çok iyi gözeten ve anlatan bir hikaye. Gül Abus'un ellerine sağlık."