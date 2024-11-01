İzmir’de balkan rüzgarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl ilk kez İzmir'de gerçekleşen 5. Uluslararası Balkan Müzik Festivali'ne, Balkanların dünyaca tanınan gruplarından BGKO (Barcelona Gipsy Balkan Orchestra) ve Haidouti Orkestar konserleriyle renk kattı. Tarihi Agora Ören Yeri'nde gerçekleşen festivalde; şarkıları ve enerjileriyle Balkan esintisini yaşatan BGKO ve Haidouti Orkestar, "Türkiye'de sahne almak bizim için heyecan verici" dedi. BGKO ve Haidouti Orkestar üyeleri festivalin ev sahibi klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile de sohbet etti.