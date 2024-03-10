‘James Bond için yaşlıyım’

İngiliz ajan James Bond karakterini canlandıran beşinci aktör Pierce Brosnan, yeni James Bond'un Oppenheimer filminin yıldızı Cillian Murphy olması gerektiğini söyledi. Beyazperdede dört kez James Bond karakterini canlandıran Pierce Brosnan, yeni '007'nin kim olacağına dair yorumda bulundu. Brosnan "Cillian Muphy, James Bond olarak inanılmaz bir iş çıkarabilir" dedi. Brosnan'ın bu açıklamasının ardından Cillian Murphy'den cevap geldi. 47 yaşındaki Oppenheimer'ın yıldızı ise "Bence, bu rol için fazla yaşlıyım" dedi.