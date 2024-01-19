‘James Bond’ suçlamayı reddetti

İngiliz ajan James Bond karakterini canlandıran beşinci aktör Pierce Brosnan, ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'na izinsiz girmekle suçlanıyor. BBC'nin haberine göre, 70 yaşındaki oyuncu milli parkın Mammoth Terraces adlı yasaklı bir bölgesinde yürüdü. Kaplıcaların bulunduğu bölge, oldukça tehlikeli olmasıyla biliniyor. Hatta bölgede hayatını kaybeden 20'den fazla kişi olduğu bildirildi. Bölgeye izinsiz girenlere hapis cezası, ağır para cezaları ve park yasakları veriliyor. Oyuncu ise hakkındaki suçlamaları reddetti.