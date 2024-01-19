Haberler Günaydın Haberleri ‘James Bond’ suçlamayı reddetti
Giriş Tarihi: 20.1.2024

‘James Bond’ suçlamayı reddetti

‘James Bond’ suçlamayı reddetti
İngiliz ajan James Bond karakterini canlandıran beşinci aktör Pierce Brosnan, ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'na izinsiz girmekle suçlanıyor. BBC'nin haberine göre, 70 yaşındaki oyuncu milli parkın Mammoth Terraces adlı yasaklı bir bölgesinde yürüdü. Kaplıcaların bulunduğu bölge, oldukça tehlikeli olmasıyla biliniyor. Hatta bölgede hayatını kaybeden 20'den fazla kişi olduğu bildirildi. Bölgeye izinsiz girenlere hapis cezası, ağır para cezaları ve park yasakları veriliyor. Oyuncu ise hakkındaki suçlamaları reddetti.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘James Bond’ suçlamayı reddetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA