Japonya’da ‘iyilik’ konseri

USTA sanatçı Coşkun Sabah, Japonya'da ilk konserini vermek üzere mayıs ayında Tokyo'ya gidiyor. 'Dünyada İyilik Var Derneği'nin Japonya temsilcisi olan ve Tokyo'da yaşayan iş insanı Hakan Canbulat'ın organize edeceği konseri dört yüz Japon davetli ve yüz kişilik Türk davetli grubu izleyecek. Dernek başkanı Menekşe Kankavi, önceki gün Coşkun Sabah, Hakan Canbulat ve eşi Anastasia Canbulat'la İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıya güneş gözlüğü takarak gelen Sabah, "Göz kapaklarımdaki torbaları aldırdım. Görmemle ilgili bir sıkıntım yok. Hayatımda ilk kez bıçak altına yattım" dedi.