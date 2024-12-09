Jay-Z için tecavüz suçlaması

ABD'de "Jay-Z" sahne adıyla bilinen rapçi Shawn Carter hakkında, "Diddy" lakaplı Amerikalı rapçi Sean Combs ile 2000'de o dönem 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla dava açıldı. NBC News'ün haberine göre, ismini vermek isteyen kişi, Combs hakkında ekimde açtığı davaya Carter'a yönelik suçlamaları da ekleyerek yeniden dava açtı. Dava dosyasında 2000'de MTV Video Müzik Ödülleri sonrası düzenlenen partide o dönem 13 yaşında olan davacının, Combs ve Carter tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti. Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.Jay-Z, yaptığı yazılı açıklamada "iddiaların aptalca" olduğunu savunarak, Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradıklarını belirten kişileri temsil eden avukat Tony Buzbee'nin "profesyonel olmayan tavırlar sergilediğini" öne sürdü.