Jennifer’ın hayatında aşk yok, iş var!

Yıllar sonra aşklarına ikinci bir şans verip evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck sürpriz bir şekilde boşandı. Ünlü çiftin boşanmasının üzerinden iki ay geçti. Şu sıralar yer aldığı projelerle adından söz ettiren Lopez'in özel hayatı merak konusu. People dergisine konuşan kaynaklar ise "Jennifer iş hayatına odaklanmış durumda ve hiç kimseyle görüşmüyor. Halinden memnun. Hayat devam ediyor ve eğer birileri hayatına devam edebiliyorsa o da Jennifer'dır. Her şeyi bir ders olarak görüyor. Aniden ayrılmaları ve Ben'in evli oldukları dönemde çabalamaya istekli olmaması onu çok incitti. Gerçekten evliliğinin yürümesini istiyordu" diyor.