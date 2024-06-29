Jet-set Bodrum

Bodrum, dünyanın en zenginlerinin yaz ayları için ilk tercih ettiği tatil beldesi oldu. Bodrum Havalimanı ve Genel Havacılık İşletmesi'nden edinilen bilgilere göre; Milas Havalimanı'nda son haftalarda yoğun bir hava trafiği yaşandı.Her gün yaklaşık 80 ile 100 arasında jetin iniş yaptığı havalimanına, 15-25 Haziran tarihleri arasında bin özel uçak geldi. Bu özel jetlerin Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD'den gelen zengin turistlere ait olduğu öğrenildi.Putin'in proje yatırımcısı Gavriil Frolov da tatil için Türkiye'yi tercih etti. Frolov, önceki gün ailesiyle birlikte Bodrum'da beş yıldızlı bir otele geldi. Bodrum aşığı olan ünlü yatırımcının kiraladığı 190 metrekare olan iki katlı ve havuzlu villanın günlük fiyatının 123 bin TL olduğu ortaya çıktı.