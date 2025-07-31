‘Justin falan tanımayız biz Doğuş dinleriz’

JUSTIN Bieber konseri sosyal medyayı salladı. Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta birçok arkadaşının Justin Timberlake konseri için kendisini aradığını söyleyerek, "Ben gitmek istemedim, çünkü hiçbir şarkısını bilmiyorum. Çocukken de bir hayranlığım yoktu kendisine. Bizim zamanımızda yabancı olarak Leonardo Di Caprio vardı. Hepimiz ona hayrandık.

Şarkıcı olarak da Doğuş vardı, 'Sensiz Ne Yaparım' şarkısı çıkmıştı. Serdar Ortaç, Kerim Tekin vardı. O yüzden Justin gibilerin konserlerine gitmeyi sevmiyorum" dedi. Konsere giden sosyetik isimlerden Aslı Gümüşel ise "Justin Timberlake dünya starı, sahne şovu, dansları çok iyi ama ben Kenan Doğulu'yu tercih ederim. Gençliğimiz onunla geçti" dedi.