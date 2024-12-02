Kaçak elektrikten 3 yıl hapsi isteniyor

Bir dönem ünlü boksör Adem Kılıççı ile adı aşk dedikodularına karışan ve bir yarışma programında ünlenen Gözde Deniz'in oturduğu ikametinde kaçak elektrik kullandığı iddia edildi. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde ikamet eden Deniz, kiracı olarak oturuyordu. 2021'de kiracı olmaya başlayan Deniz, eve geçtiği sırada tüm abonelikleri kendi üzerine aldı. Deniz, abonelik sırasında binanın 60 yıllık olduğunu, bu nedenle elektrik sayacının değişmesi gerektiğini öğrendi.Ancak sayacı ev sahibinin değiştireceği bilgisini alınca hali hazırdaki elektriği kullanmaya devam etti. Bu süreç içerisinde ev sahibi vefat edince kendisine ulaşamayan Gözde Deniz, aylarca elektrik faturası ödemedi.Bir yıl sonra ikametine ait 60 bin liralık bir borcu olduğunu mail yoluyla öğrenen Deniz, oturduğu ikametin bir vakfa bağışlandığını, bu nedenle tahliye edilmesi gerektiğini öğrenince BEDAŞ'a 4 bin TL ödeyerek 3 ay içerisinde oturduğu ikameti boşalttı.Ancak bu süre zarfında BEDAŞ Deniz'e kaçak elektrik kullandığını ve 10 gün içerisinde ödemesi gerektiğini belirten tebligat gönderdi. Ödeme yapmayan Gözde Deniz'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi üzerine savcılık Deniz hakkında, 'karşılıksız yararlanma' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Deniz İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.