Kadın artık ne istediğini biliyor

Çiğdem Çelik'in imzasını taşıyan Mavi, sanatçının sosyal medyasında yayımlandı. Müzik kariyerinde Timur Selçuk ve Dilek Türkan'dan şan ve solfej dersleri alan Çiğdem Çelik, Mavi hakkında, "Yeşilçam filmleriyle hafızamıza kazınan 'giden erkeğin peşinden sürüklenen kadın' yerine ne istediğini bilen, farkındalığı yüksek bir kadın var artık. Ben de Mavi ile bu kadını müziğimle buluşturdum" diye konuştu. Can Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Mavi'nin klibi çevre ve hayvan sevgisinin de altını çiziyor.