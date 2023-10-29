‘Kadın, çocuk ve hayvanları aşağılayan rollerde oynamam’

ATV dizisi 'Safir'in oyuncuları İpek Tuzcuoğlu ve İlhan Şen, 2. Uluslararası Yozgat Film Festivali kapsamında üniversite öğrencileriyle buluştu. Oyunculuk macerasının nasıl başladığını anlatan Tuzcuoğlu, "İlk annem sayesinde tiyatro ve sinema ile tanıştım. Annem benim için büyük bir şanstır, 80 yaşına da gelsem annemi anlatacağım" dedi. İlk kez üniversitede bir söyleşiye katıldığını belirten Şen ise şöyle konuştu: "Aşırı heyecanlıyım. Senaryolarda benim için üç şey çok önemlidir; kadın, çocuk ve hayvanlar. Onları aşağılayan rollerde oynamam."