Kadın James Bond olur mu?

Daniel Craig, 2021'de vizyona giren son Bond filmi No Time to Die ile James Bond rolünden emekli olduğunu açıklamıştı. Craig'in karaktere veda etmesi üzerine sinema dünyası hâlâ serinin yeni 007'sini arıyor. Hatta 'Kadın bir oyuncu Bond rolünü üstlenir mi?' tartışması da başladı. OSCAR ödüllü oyuncu Helen Mirren da bu tartışmaya dahil oldu. Kadın karakterin bu seride konumlanışını yanlış bulduğunu belirten ünlü oyuncu, Bond'un kadın olması fikrine doğrudan karşı çıktı. Mirren, "Bunun yerine gerçek hayattaki casus kadınların hikayeleri anlatılmalı" dedi.