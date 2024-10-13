‘Kadının olduğu yerde stres olmaz’

Şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz akşam Kıbrıs Girne'de sahne aldı. Konsere 'Sen de Seveme' şarkısıyla başlayan Deniz, mekanda kadın dinleyicilerin erkeklerden fazla olduğunu görünce, "Kadınların olduğu yerde stres olmaz. Eğlenmek uzun vadede çıkabilecek bir hastalığı engelleyebilir. O yüzden bugün eğlencenin hakkını verin derim. Ben de bu durumda doktorunuz oluyorum, bu gece sizi tedavi edeceğim" dedi. Şarkılarını hayranlarıyla seslendiren Deniz, 'Beni Affet' şarkısını söylerken, "Bence sevmek için asla geç değildir" diyerek mesaj da verdi.