Kadınlar arasında yeni tartışma konusu: Birlikte olacağım erkek...

Sanat dünyasının yeni polemik konusu; fakir-zengin erkek tartışması! Hande Ataizi'nin yaptığı açıklamayla başlayan tartışma sosyal medyada gündem olmuştu. O sözlere destek Betül Demir'den geldi: "Hande'nin dünyaya bakışına bayılıyorum. Ben de onun gibi düşünüyorum. Para her yerden gelebilir ama aşk sadece sana özel birinden gelebilir." Ancak ünlü kadınlar arasında bu konuda farklı düşünenler de var. İşte o görüşler….BİRLİKTE OLACAĞIM ERKEK PARALI, GÜÇLÜ VE YAKIŞIKLI OLMALI!PARA HER ZAMAN BULUNUR AMA AŞK BULUNMAZFAKİR AMA MUTLU ADAM BENİM TERCİHİMAŞKIN MATEMATİĞİ YOKTUR. MUTLU EVLİLİK İÇİN BELLİ BİR FORMÜL OLDUĞUNA İNANMIYORUMBAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK MU? HUZUR, SADAKAT, GÜVEN, İLETİŞİM GİBİ BAŞKA ÖNEMLİ KISTASLAR DA VAR!MUTLU OLMAK İÇİN BİR FORMÜLE İHTİYAÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM