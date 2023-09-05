Haberler Günaydın Haberleri Kafaları karıştırdı! Ünlü oyuncu Merve Boluğur’dan şaşırtan tektaş paylaşımı!
Giriş Tarihi: 5.9.2023 11:42 Son Güncelleme: 5.9.2023 12:01

Kafaları karıştırdı! Ünlü oyuncu Merve Boluğur’dan şaşırtan tektaş paylaşımı!

35 yaşındaki Merve Boluğur oyunculuğundan çok yaşam tarzıyla konuşuluyor. 53 gün evli kaldıktan sonra Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur yaptıklarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman göz önünde olan oyuncu bu kez de tektaş paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Merve Boluğur’un bu paylaşımını gören takipçileri ‘Merve evleniyor mu?’ yorumunda bulundu. İşte tüm detaylar…

Kafaları karıştırdı! Ünlü oyuncu Merve Boluğur’dan şaşırtan tektaş paylaşımı!

Merve Boluğur, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Evlenip boşanmasıyla ve sıra dışı paylaşımlarıyla gündeme gelen Merve Boluğur, bu kez de yaptığı tektaş paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündem olan Merve Boluğur, geçtiğimiz yıl DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

2 ay evli kalan oyuncu sosyal medyada uzun süre eleştirilmişti.

Sosyal medya paylaşımları ve yorumlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur iddialı tarzıyla da sık sık konuşuluyor.

53 gün evli kaldıktan sonra Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur yaptıklarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

Merve Boluğur, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı tektaş paylaşımıyla yine şaşırttı.

Merve Boluğur'un hayatında birinin olup olmadığı merak konusu oldu.

Güzel oyuncunun tektaş paylaşımının ardından takipçileri 'Merve evleniyor mu?' yorumunda bulundu.

Güzel oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.

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Kafaları karıştırdı! Ünlü oyuncu Merve Boluğur’dan şaşırtan tektaş paylaşımı!
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