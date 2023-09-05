Kafaları karıştırdı! Ünlü oyuncu Merve Boluğur’dan şaşırtan tektaş paylaşımı!

Merve Boluğur, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Evlenip boşanmasıyla ve sıra dışı paylaşımlarıyla gündeme gelen Merve Boluğur, bu kez de yaptığı tektaş paylaşımıyla kafaları karıştırdı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündem olan Merve Boluğur, geçtiğimiz yıl DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu.
Sosyal medya paylaşımları ve yorumlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur iddialı tarzıyla da sık sık konuşuluyor.
53 gün evli kaldıktan sonra Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur yaptıklarıyla şaşırtmaya devam ediyor.
Merve Boluğur, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı tektaş paylaşımıyla yine şaşırttı.